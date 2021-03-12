تصنيف تايمز يضع جامعة سيدي محمد بن عبد الله ضمن أفضل 300 جامعة في الدول الصاعدة

جدة - عبدالحي حسين - احتفظت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، للمرة الثالثة على التوالي، بمركزها الأول على الصعيد الوطني، وفق النسخة الأخيرة لتصنيف “تايمز” الدولي لمؤسسات التعليم العالي.

كما نجحت الجامعة في التموقع ضمن أفضل 300 جامعة دولية في الدول الصاعدة من مجموع 606 جامعات مصنفة.

ووفق هذا التصنيف، تلي جامعة فاس جامعات القاضي عياض بمراكش، ومحمد الخامس بالرباط (الفئة 400- 351)، والحسن الثاني بالدار البيضاء، وابن طفيل بالقنيطرة (500- 401).

وحققت الجامعة التي تأسست عام 1975، وتضم 13 مؤسسة للتعليم العالي، تميزها، في هذا التصنيف، في عدة مجالات من قبيل العلوم السريرية والصحة والمعلوميات وعلوم الهندسة والفيزياء.