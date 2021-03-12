انت الان تتابع خبر بالفيديو: عزت الشابندر يصف من أتى بالحلبوسي بـ 'غمان الشيعة واغبيائهم‎' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 2021-03-12 | 19:29

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وصف من اتى بالحلبوسي بانهم غمان الشيعة واغبيائهم، ويرى ان الثورة التي ركبها من يجب ان يثار عليهم هي فوضى، وان هنالك جيل لا يعرف القراءة ولا الكتابة وينادي بالشلع قلع، ولا حظوظ للتشرينين في الانتخابات المقبلة، ولا عودة للبعث مطلقاً.

وصف السياسي المستقل عزت الشابندر، في مقابة خاصة مع غزوان جاسم، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بأنه زعيم الطائفية في منطقته، ومن انتخبه هم غمان الشيعة. واتهم الشابندر بعض الفصائل بالمتطرفة والمزعجة للعراق وايران، واعرب الشابندر عن خوفه من ان الكاظمي هو اخر رئيس وزراء يسبق الفوضى. واكد الشابندر ان لا عودة للبعث مطلقا وان رغد صدام غير متفق عليها بعثياً.