الاستخبارات تطيح بسؤول التفخيخ في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، الإطاحة بمسؤول التفخيخ في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "استاداً الى معلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وبالاشتراك مع اللواء للثاني من الاطاحة بمسؤول التفخيخ في الانبار بعد محاصرته بمنطقة وادي الغذف بصحراء الانبار".



وأشارت إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

