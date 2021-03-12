الشفاء: 610 الوفيات: 3

انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة والان مع التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.