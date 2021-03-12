الآلاف يتحدون حظر التجول بوقفة احتجاجية في ميانمار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك آلاف الأشخاص في وقفة احتجاجية ضد الانقلاب العسكري، مساء الجمعة، في يانجون عاصمة ميانمار، متحدين حظر التجول.

وتجاهل المتظاهرون التهديد المتزايد بالعنف من قبل قوات الأمن، وأضاء الكثير منهم في منطقة هيدلان الشموع، ورفع آخرون لافتات تطالب بالإفراج عن زعيمة البلاد الفعلية أونج سان سو تشي.

كما نظمت مسيرات في أجزاء أخرى كثيرة من هذا البلد بعد حلول الظلام، في تجمعات كانت سلمية في البداية.

ومنذ وقوع انقلاب عسكري في بداية فبراير/شباط الماضي، شهدت ميانمار مظاهرات حاشدة يومية، يطالب فيها المتظاهرون باطلاق سراح سو تشي وإعادة حكومتها المدنية، فيما يرد الجيش على الاحتجاجات بوحشية متزايدة.







وأعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، عن مجموعة من الإجراءات، من بينها وقف تصدير المواد العسكرية إلى ميانمار ردا على الحملة العنيفة التي شنها المجلس العسكري ضد الاحتجاجات.



والخميس، قتل تسعة محتجين في ميانمار برصاص قوات الأمن، فيما اتهمت المجموعة العسكرية الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو كي بـ"الفساد"

ويتزايد الضغط الدولي بشكل مطرد منذ أطاح الجيش بالزعيمة المدنية أونغ سان سو كي واحتجزها في الأول من فبراير/ شباط الماضي ما أدى إلى اندلاع احتجاجات يومية في أنحاء البلاد.

واستنكرت الأمم المتحدة الأربعاء حملات القمع التي تنفذها القوات الأمنية والتي أدت إلى توقيف أكثر من 2000 شخص ومقتل أكثر من 60 شخصا، حتى إن الصين، الحليف التقليدي لميانمار، تدعو إلى "وقف التصعيد" والحوار.