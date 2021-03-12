البنك الدولي يوافق لتونس على "قرض الكوارث"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق البنك الدولي، الجمعة، على منح تونس قرضًا بقيمة 50 مليون دولار لدعم مشروع الصمود في مواجهة الكوارث وتغير المناخ.

ويضاف هذا القرض إلى قرض آخر بقيمة 50 مليون دولار من قِبَل الوكالة الفرنسية للتنمية، ليبلغ إجمالي تمويل مشروع الصمود 100 مليون دولار.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، يهدف المشروع، إلى دعم التصرف وتمويل مخاطر الكوارث في تونس وتعزيز حماية السكان والممتلكات من الظواهر المناخية.

ووفْق أحدث تقرير حول مخاطر المناخ الصادر عن البنك الدولي فإن تونس تعدّ عرضة لمجموعة كبيرة من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف والانزلاقات الأرضية وحرائق الغابات وزحف الرمال والعواصف الثلجية.

تحذير صندوق النقد

وحث صندوق النقد الدولي، الحكومة التونسية في نهاية فبراير/شباط الماضي على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة من أجل تقليص العجز المالي، فيما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة في ظل أزمة مالية وسياسية حادة.

وحذر الصندوق من وصول العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تنفذ تونس إصلاحات.

وبلغ العجز المالي 11.5% في العام الماضي مع تأثر البلاد بجائحة كورونا.

وتلقي الأزمة السياسية الحالية في تونس بظلالها على الأوضاع الاقتصادية المحاصرة أساسا بديون وحزم مالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

والسبت الماضي، رفض رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الاستقالة من منصبه لنزع فتيل أزمة سياسية حادة في البلاد.