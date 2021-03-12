أردوغان يتعهد بخفض الضرائب والإنفاق العام لدعم الاقتصاد المتعثر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة سلسلة "إصلاحات اقتصادية" تشمل إعفاءات ضريبية وتقديم قروض بفوائد مخفضة للشركات الصغيرة، إلى جانب خفض الإنفاق العام بهدف مساعدة الاقتصاد التركي المتضرر من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال أردوغان إن أكثر من 850 شركة صغيرة مثل محال الحلاقين والنجارين والسباكين ستعفى من ضريبة الدخل.

كما تشمل الإصلاحات التي تعهد بها أردوغان خفض معدل التضخم وتشجيع الادخار ودعم البنوك.

ولم يتضح على الفور متى سيتم تطبيق هذه الإجراءات.

يأتي الكشف عن هذه الأهداف اليوم بعد أن تعهد أردوغان في الأسبوع الماضي بتحسين سجل نظامه في مجال حقوق الإنسان وهو ما فشل في إثارة اهتمام المراقبين. ويقول المنتقدون إن وعود أردوغان المستمر في الحكم منذ 18 عاما بالإصلاح فشلت في الفوز بثقة المستثمرين حتى الآن.

ورغم نمو الاقتصاد التركي رسميا بمعدل 8ر1% خلال العام الماضي، تراجع متوسط دخل الفرد في تركيا مع استمرار معدلات التضخم والبطالة المرتفعة في تركيا وتدهور سعر صرف الليرة التركية.