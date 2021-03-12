كينيا تمدد حظر التجول لمدة شهرين للحد من انتشار كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مدد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا اليوم الجمعة حظر التجول الليلي المفروض في جميع أنحاء البلاد بسبب كوفيد-19 لمدة 60 يوما لمكافحة موجة ثالثة من الإصابات في أكثر الاقتصادات تقدما بشرق أفريقيا.

وسجلت كينيا 829 حالة جديدة أمس الخميس، وهو أعلى رقم للإصابات اليومية منذ ديسمبر كانون الأول ووصل إجمالي الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 111935 بينها 1901 وفاة.

وفي كلمة بثها التلفزيون، قال كينياتا إن معدل النتائج الإيجابية للاختبارات زاد إلى 13 في المئة في مارس آذار مقارنة باثنين في المئة في يناير كانون الثاني.

وأضاف "من المؤسف أنه آخذ في الارتفاع".

وضيقت إجراءات العزل والقيود الاخرى الخناق على الإيرادات وعرقلت النمو في كينيا.