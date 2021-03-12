قمة الرباعية تبحث اللقاحات والتغير المناخي والأمن الإقليمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحاته الافتتاحية بالقمة الرباعية الأولى لرؤساء الحكومات، إن الشراكة المشتركة الطموحة لتعزيز تصنيع اللقاحات ووضع آلية جديدة لمعالجة التغير المناخى، كانت على جدول أعمال القمة.



والمجموعة الرباعية، هي اختصار للحوار الأمني الرباعي، وتضم استراليا والهند واليابان والولايات المتحدة. وتأسست في عام 2007، وينظر إليها\ على أنها محاولة لمواجهة الإصرار المتزايد من جانب الصين على تأكيد وجودها في المنطقة.

غير أنها كانت غير نشطة لسنوات عديدة، حيث لم يعد الأعضاء إلى هذا الشكل سوى في عام 2017.

وكان اجتماع بايدن برؤساء وزراء الهند ناريندرا مودي، والاسترالي سكوت موريسون، والياباني يوشيهيدي سوجا من بين أول اجتماعاته مع مجموعة من قادة العالم، بعد توليه السلطة بالولايات المتحدة.

وقال بايدن إن المجموعة الرباعية، ستظهر كمجال حيوي للتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وبدون ذكر الصين، قال بايدن في تصريحاته الافتتاحية إن الولايات المتحدة تريد تجديد التزامها بضمان إدارة المنطقة وفقا للقانون والقيم الدولية وأن تكون خالية من الإكراه.

وقال إن "وجود منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة أمر حيوي لكل من مستقبلنا."

وقال بايدن أيضا إن المجموعة ستطلق شراكة مشتركة جديدة وطموحة لتعزيز تصنيع اللقاحات لصالح منطقة المحيطين الهندي والهادي بأكملها.

وقال إن الرباعية تريد إنشاء آلية جديدة لتعزيز التعاون وزيادة الطموحات المشتركة لمعالجة تسارع التغير المناخي.