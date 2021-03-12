شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زيدان نائب التنسيقية ينقل مطالب أهالى حى الساحل لنائب محافظ القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس حسام الدين فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية وأشرف سيد رئيس حى الساحل لبحث عدد من مطالب أهالى حى الساحل، والعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وكان النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بإقامة ملتقى توظيفى لتوفير فرص عمل للشباب فى القطاع الخاص، وذلك من خلال عقده بالشراكة بين النائب والمحافظة عن طريق جهاز تشغيل شباب الخريجين التابع لمحافظة القاهرة.

ومن جانبه، أرسلت رانيا حسن عبد السلام المشرف العام على جهاز تشغيل شباب الخريجين، خطابا إلى رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ القاهرة، أكدت فيه التواصل مع النائب أحمد زيدان والتنسيق لعمل الملتقى التوظيف خلال شهر يوليو المقبل، حتى يتسنى لهم التجهيز وإخطار الشركات المتاحة الراغبة فى الاشتراك، على أن يجرى التعاون مع النائب فى التجهيز للملتقى.

وقال النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه سيجرى تنظيم الملتقى التوظيفى فى شهر يوليو المقبل داخل مركز شباب الساحل.