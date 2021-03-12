شكرا لقرائتكم خبر عن التأصيل السياسى والدستورى لإعلان الجمهورية الثانية بالعدد الجديد لروزاليوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان " تاريخ جديد يكتب فى مصر.. ماذا تعنى الجمهورية الثانية"، تصدر بورتريه الرئيس عبد الفتاح السيسى بريشة الفنان سامى أمين، العدد الجديد لروزاليوسف أكبر المجلات السياسية فى العالم العربى والذى يرأس تحريرها الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، وتناول العدد التأصيل السياسى والدستورى لإعلان الجمهورية الثانية.

وجاء فى صدارة الغلاف "أقلام سودانية تكتب لروزاليوسف.. الزهد المصرى لم يكن تجاهلا"، وضم العدد تفاصيل واقعة التحرش بطفلة المعادى والذى جاءت تحت عنوان: "طفلة المعادى ضحية فكر أباح وطء الصغيرة والاستمتاع بالرضيعة"، كما تناول العدد الجديد الحلقة الثانية لملف الدولة والتصنيع، وملف تحت عنوان: "بابا الفاتيكان والحج إلى العراق"، و"الدولة العميقة فى الولايات المتحدة".

كما تضمن العدد: "حلقة جديدة من دعاة عصر السادات"، وملحق حياة كريمة، وملحق خاص عن شهداء مصر بغلاف جديد ببورتريهات للفريق عبد المنعم رياض والعميد إبراهيم الرفاعى والعقيد رامى حسنين والعقيد أحمد صابر منسى والنقيب خالد مغربى والذى جاء تحت عنوان: "9 مارس يوم الشهيد.. يا بلدى أنا عملت اللى بإيدى رفعته وتارك إللى بدمى أخدته.. وصية الشهيد أمانة.. حافظوا على مصر".

يواصل الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، العمل لعودة المجلة لرونقها، بشكل جديد وبغلاف يبرز الثراء النوعى للموضوعات التى تناولتها المجلة، وحرص "الطاهرى" على عودة الكارتون السياسى على غلاف روزاليوسف.

وتسعى مجلة روزاليوسف فى شكلها الجديد لرصد ما يحدث على أرض مصر، وما يدور من حولها، ولتضم ملفات وتحقيقات وحوارات ومقالات لكبار الكتاب وأبواب متنوعة فى السياسة والثقافة والتنوير والفن.



