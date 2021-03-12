مصر ترد على تركيا بشأن استئناف الاتصالات الدبلوماسية

وأكد المصدر تعقيباً على ما صدر من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات في الأونة الأخيرة :" أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي. وأضاف المصدر أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلي إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة.
وشدد في الوقت ذاته على أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين.
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