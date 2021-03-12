شكرا لقرائتكم خبر عن مركز حقوقي يمني: 53 انتهاكاً حوثياً في تعز خلال فبراير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليمني، اليوم (الجمعة)، مليشيا الحوثي بارتكاب 53 انتهاكاً طالت مدنيين في محافظة تعز خلال شهر فبراير الماضي، مؤكداً أن الضحايا من النساء والأطفال يحتلون الصدارة.

وقال المركز في تقريره الشهري، إن فريقه الميداني وثق مقتل 9 مدنيين بينهم 4 أطفال، وأصيب 17 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 نساء.

ووثق الفريق الميداني حالة اختطاف وإخفاء قسري نفذتها مليشيا الحوثي، كما رصد قيام المليشيا بتهجير 10 مدنيين قسريا بينهم امرأة من مزارعهم ومنازلهم في منطقة الحيمة العليا بمديرية التعزية. ورصد 14 حالة انتهاك طالت ممتلكات عامة وخاصة، ونهب مسلحون حوثيون مبلغ 150 ألف ريال في إحدى نقاط تفتيشهم من أحد المدنيين المارين عبرها.