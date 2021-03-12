شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنعى الحاجة زينب: جسدت قيم الإيثار والعطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السيدة زينب الملاح، التى تبرعت بقرطها لصندوق تحيا مصر فى عام 2014، مضيفة أن الفقيدة (98 عاما)، جسدت قيم الإيثار والعطاء، وهي قيم متأصلة فى المرأة المصرية.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على ضرورة الاقتداء بالراحلة العظيمة فى البذل والعطاء من أجل الوطن، كما تقدمت بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، داعين الله أن يتقبلها فى الصالحين.

رحلت عن دنيانا اليوم الجمعة، الحاجة زينب مصطفى المعروفة إعلاميا بصاحبة القرط الذهبي الذى تبرعت به لصندوق تحيا مصر عن عمر ناهز 97 عاما.

الحاجة زينب من أوائل المتبرعين لصندوق تحيا مصر فور الإعلان عنه، حيث قامت ببيع قرطها الذهبي والذى بلغ ثمنه 370 جنيها لصالح الصندوق، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استقبالها بمقر رئاسة الجمهورية وتكريمها.