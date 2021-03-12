شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. تعيينات وتغييرات في بعض الوزارات والهيئات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض - واس

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بإعفاء وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن من منصبه، وتكليف عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، إضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

كما صدر أمر آخر، بإنهاء خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد، وتكليف علي بن سليمان بن علي السعوي رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير. وتم تكليف عبد الهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعداً لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير، كما تم إعفاء محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه.