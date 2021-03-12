شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تتلقى شحنة لقاحات الأضخم في تاريخ المملكة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة-وام

تسلمت مملكة البحرين، الجمعة، 300 ألف جرعة اللقاح الصيني «سينوفارم» المضاد لفيروس «كورونا» تم نقلها من الصين عبر شركة «طيران الخليج». وقالت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح، إن هذه الشحنة من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» تعد الأضخم من اللقاحات في تاريخ المملكة وذلك في إطار توفير أكبر عدد كاف من اللقاحات من أجل استمرار عملية تعزيز الأمن الصحي من خلال تطعيم المواطنين والمقيمين. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الصالح قولها إن المساعي النبيلة التي تبذل من الجميع ساعدت في ارتفاع أعداد الذين تلقوا التطعيم المضاد بالمملكة، مشيرة إلى أن 312,104 أشخاص أخذوا التطعيم المضاد حتى اليوم ما يثبت مدى الوعي بأهداف الحملة الوطنية للتطعيم، داعية كافة المواطنين والمقيمين الذين لم يسجلوا لأخذ التطعيم لسرعة المبادرة بالتسجيل من أجل الإسهام في تحقيق الأمن الصحي للمملكة.