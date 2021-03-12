شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا لـ «أيام الشارقة التراثية» تتفقد موقع فعاليات الدورة 18 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد أعضاء اللجنة العليا لفعاليات الدورة الـ18 من أيام الشارقة التراثية، التي ينظمها معهد الشارقة للتراث، التجهيزات التي تقام حالياً في «قلب الشارقة»، للوقوف على آخر المستجدات للانطلاق بهذا الحدث التراثي الثقافي الذي يحتفي بتراث المنطقة والعالم، ويقدّم ملامح عن تقاليده وعاداته وفنونه لمجتمع وزوّار الإمارات.

واطلع د. عبدالعزيز المسلّم، رئيس المعهد، رئيس اللجنة، وعدد من ممثلي اللّجان التنظيمية للفعالية، على آخر التحضيرات الخاصة لانطلاق الحدث، وتفقدوا منصات العروض، ومواقع مشاركات الجهات والدوائر الحكومية، إضافة إلى أماكن احتضان الفعاليات، كما اطلعوا على كامل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال د. عبدالعزيز المسلّم: نحرص على متابعة مختلف التفاصيل التي تسبق انطلاقة الحدث الذي بات اليوم واحداً من الفعاليات الرئيسية على أجندة الإمارة، والتي تؤكد قيمة ومكانة التراث باعتباره الهويّة الأصيلة للمجتمعات، والأساس للتركيبة المجتمعية بشكل عام، ووقفنا على آخر التجهيزات، واطلعنا على المرافق وقدراتها الاستيعابية، واستمعنا لشروح عن جهوزية المكان الذي سيحتضن مختلف الفعاليات.

وأضاف: في كل دورة من أيام الشارقة التراثية تتحوّل منطقة قلب الشارقة إلى بوابة تعرّف العالم بأسره إلى حضارة وثقافة الشعوب، تروي تقاليدهم وخصوصيتهم، لأننا ندرك القيمة الكبيرة التي يشكّلها هذا المكان، فبين أركانه الكثير من المشاهد والصور التي تؤرّخ لمرحلة ذهبية من تاريخ الإمارة، وتقف شاهدة على عراقة وأصالة الماضي الجميل، لهذا أردنا أن تكون المنطلق الرئيسي لهذه الفعالية التي نأمل في ظلّ الظروف الاستثنائية أن تحقق غايتها في نقل القيمة الحضارية والمعنوية التي تجسّدها الشارقة إلى محيطها والعالم أجمع.