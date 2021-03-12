شكرا لقرائتكم خبر عن موتسيبي أول جنوب إفريقي يرأس«كاف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زكت الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الجمعة بالرباط، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيساً جديداً خلفاً للملغاشي أحمد أحمد. وتبوأ رجل الأعمال رئاسة الاتحاد القاري بالتصفيق لغياب منافسين، بعدما بقي مرشحاً وحيداً لهذا المنصب، إثر انسحاب منافسيه الثلاثة في وقت سابق، كما تقتضي ذلك قوانين الاتحاد. وأعرب موتسيبي الذي أصبح أول رئيس لـ«كاف» من جنوب إفريقيا في كلمة مقتضبة عقب تزكيته عن «شكره وامتنانه» لاختياره لهذا المنصب الذي وصفه «بالتشريف الكبير». وأضاف «أشكر أيضاً جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، وتشجيعاته للعمل في إطار الوحدة، لن نرفع التحديات التي تواجهنا إلا إذا كنا موحدين». وكان إنفانتينو توصل إلى عقد اتفاق يقضي بانسحاب المرشحين العاجي جاك أنوما، السنغالي أغوستان سنغور والموريتاني أحمد ولد يحيى، بحيث يحصل الأول على منصب مستشار الرئيس والأخيران على منصبي نائبي الرئيس. ويتولى موتسيبي قيادة الاتحاد القاري الذي يضم 54 اتحاداً وطنياً، بينما أوقف رئيسه السابق أحمد من قبل الاتحاد الدولي خمس سنوات قلصتها محكمة التحكيم الرياضي إلى سنتين لخروقات متعلقة بـ«واجب الولاء، عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى، إساءة استخدام المنصب» بالإضافة إلى «إساءة إدارة الأموال». وأصبح موتسيبي أول جنوب إفريقي يرأس الاتحاد الإفريقي، وذلك بعد رئيسين من كل من مصر والسودان ورئيس من أثيوبيا والكاميرون ومدغشقر. وخلافاً لرؤساء سابقين في الاتحاد القاري، قادمين من اتحاداتهم الوطنية، برز اسم موتسيبي من خلال رئاسته نادي ماميلودي صندوانز الجنوب إفريقي بطل القارة في 2016.

روح الفريق وبعد تزكية الرئيس الجديد اختار أعضاء الجمعية العمومية أربعة من ممثليها في مجلس الفيفا بالتزكية أيضاً، لوجود مرشحين عن كل منصب، بينهم المغربي فوزي لقجع والمصري هاني أبو ريدة عن الدول الناطقة بالإسبانية أو البرتغالية أو العربية. إضافة إلى المالي ماموتو توري والبينيني مارتن دوشاكوس عن المنطقة الفرنكفونية، فيما يتواصل انتخاب ممثلي الاتحاد في مجلس فيفا عن المنطقة الأنغلوفونية، فضلاً عن أعضاء الجهاز التنفيذي الجديد. وانتقد البعض التوافق الذي رعاه إنفانتينيو وشارك برعايته رئيس الاتحاد المغربي لقجع، فشبّه الليبيري موسى بيليتي، عضو اللجنة التنفيذية السابق في كاف، إنفانتينو بالملك البلجيكي السابق ليوبولد الثاني الذي كان «رئيساً ومالكاً مطلقاً للكونغو بين 1885 و1908»، مضيفاً ان إنفانتينو يستمرّ بالتأكيد «أنه العدو الأول للكرة الإفريقية».