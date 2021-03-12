شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي قلق من إصابة مارتينيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

ينتظر نادي النصر السعودي، ونجمه الأرجنتيني بيتي مارتينيز، ساعات عصيبة قبل ظهور النتائج الطبية للفحوص التي سيخضع لها اللاعب، صباح السبت، لتشخيص إصابته التي لحقت به على مستوى الركبة في مباراة فريقه أمام مضيفه الأهلي في ختام الجولة 23 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأبدت اللقطات التلفزيونية أن الإصابة كبيرة، بيد أن الفحص المبدئي بدا أقل قلقاً حيث استطاع اللاعب تحريك الركبةن والمشي رغم وجود الآلام.

وتوقع مختصون ألا تخرج الإصابة عن الرباط الصليبي الأمامين أو الجانبي للركبة التي تعرضت لالتواء شديد، فيما اعتبروا سلامة اللاعب إذا حدثت ستكون معجزة قياساً بالصور الأولية لحدوث الإصابة.

ويعد مارتينيز أغلى لاعب في الدوري السعودي حالياً، حيث كلف النصر للتعاقد معه 12 مليون يورو، لمدة 3 مواسم.

وكان النصر عاد من ملعب رديف الجوهرة المشعة بجدة منتصراً على الأهلي 2-1 ليستعيد سكة الانتصارات التي غابت عنه في آخر جولتين رافعاً رصيده إلى 33 نقطة نقلته للمركز السادس، في حين تلقى الأهلي خسارته الرابعة توالياً وتراجع للمركز الخامس برصيد 35 نقطة.

وأحرز عبدالرزاق حمدالله هدف الفوز في أول ظهور للنجم المغربي بعد غيابه عن آخر 3 مباريات لفريق العاصمة، واستلم حمدالله الكرة من زميله علي الحسن قبل خمس دقائق من النهاية ليقوم بالترويض والتسديد في مرمى الحارس محمد العويس.

وكان الشوط الأول انتهى على هدف للنصر من رأس المدافع عبدالإله العمري «38»،وفي الدقيقة 58 عدّل عمر السومة النتيجة للأهلي بيد أن أصحاب الأرض عادوا وتلقوا هدفاً ثانياً.

وفي أول رد فعل من إدارة الأهلي تم تعيين السعودي يوسف عنبر مساعداً للمدرب فلادان ميلوفيتش الذي سيستمر في منصبه بعدما فشلت المحاولات لفك العقد معه بالتراضي.

وعلى الجانب الآخر، استعاد الهلال الصدارة بعد فوزه العريض على مضيفه الوحدة 4-2، ليصبح لأزرق العاصمة 45 نقطة متساوياً مع الشباب الذي تراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف.

وسجل الفرنسي جوميز ثلاثيته الثانية «هاتريك» في الدوري هذا الموسم وصعد لصدارة الهدافين برصيد 18 هدفاً مبتعداً بثلاثة أهداف عن الأنجولي فبايو ابرو مهاجم الباطن.

وسجل الأرجنتيني فيتو هدفاً من رباعية «الزعيم»، بينما سجل الفرنسي يوسف نياكاتي ثنائية الوحدة الذي تلقى أيضاً خسارته الرابعة توالياً، واستقر رصيده على 27 نقطة وتراجع للمركز الرابع عشر ليصبح مهدداً بقوة بالهبوط.

على خط آخر، أصدر الشباب بياناً انتقد فيه أداء التحكيم أمام الاتحاد والقادسية، مشيراً إلى أن الحكام وقعوا في أخطاء مؤثرة أسهمت في نتائج الفريق الأخيرة حيث خسر من الاتحاد 1-2 وتعادل مع القادسية 1-1.

وذكر البيان أن إدارة الشباب تعتزم الاستعانة بحكام أجانب فيما تبقى من مواجهات الدوري.