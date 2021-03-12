شكرا لقرائتكم خبر عن وزير أردني يساند مذيعة أخطأت في اسمه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

ساند صخر دودين وزير شؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مذيعة واجهت هجوماً على وسائط التواصل الاجتماعي بعدما أخطأت باسمه مرتين على الهواء مباشرة دون تداركها ذلك.

وأكدت هبة مرعي مقدمة البرنامج الصباحي «يوم جديد» مع عدد من زملائها على شاشة التلفزيون الأردني تلقيها مكالمة هاتفية من الوزير الذي دخل الحكومة في التعديل الجديد الأسبوع الماضي مبدياً تفهمه ودعمه لاستمرارها.

ونطقت مرعي الاسم الثاني للوزير بطريقة غريبة خلال استعراضها إجراءات الحكومة للتعامل مع فيروس «كورونا» وظهر عليها الارتباك وتوقفت لمدة ثوان بعدما تلقت تعليمات مسموعة للمشاهدين من المخرج وأكملت دون تصحيحها ذلك.

واعترفت مرعي في منشور على صفحتها الإلكترونية بارتكاب خطأ مهني واعتبرت مبادرة الوزير إضافة لمشوارها الإعلامي نحو تداركها مواقف لاحقة. وقالت: «كان هذا بمثابة درس لي وشكراً لكل النفوس الطيبة وللمسؤولين في التلفزيون الأردني».

وكان دودين نفسه اعتذر للأردنيين بعدما استخدم عبارة «رؤوس ستدحرج» خلال مؤتمر صحفي للدلالة على حزم الحكومة في ملاحقة مصدر تسريبات قراراتها حيال الجائحة الصحية بينها حظر التجوال والإغلاقات قبل إعلانها رسمياً.

وقال دودين تعقيباً على ردود فعل مستاءة: «هذا تعبير مجازي من جماليات اللغة العربية ولم أقصد إضرام النار في الرؤوس، وإنما أن الجميع تحت طائلة القانون».