شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات وتعسف.. تقرير يكشف معاناة العمال الأجانب فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزمات وانتهاكات مستمرة يقوم به النظام القطرى ضد العمالة الأجنبية فى الدوحة والتى وصلت إلى قطع رواتبهم، ومعاناتهم الشديدة فى الكثير من الأوضاع الآدمية، وعدم توفير مسكن لائم أو حياة آدمية، وتعرض حياتهم لمخاطر عديدة دون توفير أى حماية أو وقاية لهم .

تقرير أعدته مؤسسة "ماعت " كشف أن العمال الأجانب الموجودين فى قطر، والذين رصدوا معاناتهم والانتهاكات التي يتعرضون لها، منها العمل بأوقات أكثر دون أى توفير حياة آدمية لهم، أو منحهم رواتبهم، وتعرضهم إلى الأمراض، وأنهم أخذوا ديون لمجرد أنهم يصرفون على أنفسهم في الدوحة، وهو ما تساءل عليه الكثير من المنظمات الدولية عن تلك الانتهاكات التي تعرض لها العمال في الدوحة، وأن هذه الانتهاكات استمرت إلى التعسف في أجور العمال، وانتهاكات بانتظام عقودهم مع العمال المهاجرين في الدوحة.