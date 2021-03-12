30 صورة ترصد..هل تأثر الطريق الدائري بعد تفجير البرج المحترق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي وأسامة عبد الكريم:

تصوير - صابر المحلاوي:

رصدت عدسة الخليج 365 اللقطات الأولى لتفجير عقار الدائري المحترق قبل عملية التفجير، كما رصدت صور للبرج المنكوب قبل بدء عملية التفجير.

أكد مصدر مسئول بوزارة النقل، أن عملية تفجير برج الهرم القريب من الطريق الدائري، لم تؤثر على الطريق الدائري.

أنهت الأجهزة المختصة عملية تفجير برج الدائري، بواسطة الديناميت، وسقط البرج مكانه دون ميله على الطريق الدائري أو العمارات المجاورة لتكلل عملية الإزالة بالنجاح.

وبدأت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع محافظة الجيزة في رفع مخلفات هدم العقار المحترق، بعد مرور أكثر من 40 يومًا على التهام النيران له.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن البرج المقام بالقرب من الطريق الدائري سقط واقفا دون الميل بأي اتجاه، ولم يؤثر على السلامة الانشائية للطريق الدائري، مؤكدا أنه تم تأسيس الطريق الدائري بأعلى معدلات الأمان وقوة التحمل، لأكثر من تلك التفجيرات.

ولفت إلى أن الطريق الطريق، لم يتأُثر بزالزال الذي ضرب مصر عام 1991، ولا يمكن أن يتأثر بمثل هذه التفجيرات، إضافة إلى أنه مقام على بعد أمتار من الطريق، وليس متلاق بالطريق.

وكانت أنهت الأجهزة المختصة عملية تفجير برج الدائري، بواسطة الديناميت، وسقط البرج مكانه دون ميله على الطريق الدائري أو العمارات المجاورة لتكلل عملية الإزالة بالنجاح.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور الطريق الدائري بشكل كامل بالاتجاهين في محيط عقار فيصل المحترق، أثناء عملية تفجيره.

ونفذت التحويلات المرورية على النحو التالي:

تحويل القادم من أعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي على الطريق الدائري (القوس الغربي) والمتجه إلى وصلة المريوطية، لاستخدام محور صفط اللبن في اتجاه جامعة القاهرة أو في اتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.

تحويل القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائري (القوس الغربي) إلى محور وصلة المريوطية اتجاه كوبرى المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة وعدم الاستكمال اتجاه مناطق العقار على القوس الغربي.

تحويل القادم من مناطق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب)، والمتجه إلى محور وصلة المريوطية فى اتجاه الطريق الزراعي لاستخدام وصلة المريوطية في اتجاه أعلى القوس الغربي اتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي.

تم التنسيق مع إدارة مرور الجيزة لإحكام منازل محور صفط اللبن على الطريق الدائري المؤدية إلى مناطق العقار وإرشاد المركبات باستكمال السير بمحور صفط اللبن والاتجاه يميناً إلى الطريق الدائري (القوس الغربي) اتجاه محور 26 يوليو وأعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي.

هذا وتم استخدام الطرق البديلة على النحو التالي:

القادم من مناطق الدائري الشرقي المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب) ويرغب في التوجه إلى طريق الإسكندرية الزراعي يتم الصعود وصلة المريوطية في اتجاه أعلى القوس الغربي اتجاه منزل طريق الإسكندرية الصحراوي منزل 4,5 اتجاه الإسكندرية، ثم الصعود مطلع محور 26 يوليو، اتجاه ميدان لبنان ثم الصعود إلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي.

القادم من مناطق الطريق الصحراوي وطريق الواحات ويرغب في التوجه إلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي يستخدم الطريق الدائري (القوس الغربي) يميناً اتجاه وصلة المريوطية واستكمال أعلى الطريق الدائري اتجاه أعلى المنيب وحتى نفق السلام واتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي.

القادم من الطريق الدائري من أعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي ومن أعلى محور 26 يوليو ويرغب في التوجه لمناطق الجيزة يتم استخدام محور صفط اللبن في اتجاه ميدان الجيزة وشارع فيصل واتجاه جامعة القاهرة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات لضمان أمن وسلامة المواطنين.