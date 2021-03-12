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بعد تفجير برج الدائري.. محافظ الجيزة: صاحب العقار مسؤول عن التعويضات للمالكين

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محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - (أ ش أ)

أزالت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع محافظة الجيزة عقار فيصل المحترق بعد إتمام عملية تفجيره بالديناميت، بعد مرور أكثر من 40 يومًا على التهام النيران له..

وقال أحمد راشد محافظ الجيزة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن أجهزة المحافظة ستعمل على رفع مخلفات الهدم، لافتًا إلى أنه تم إخلاء العقارات المجاورة، مؤكدًا أن المحافظة ليس لها أي علاقة بالتعويضات للمالكين وأن صاحب العقار هو المسؤول عن ذلك الأمر.

وأضاف راشد أن العقار الذي تم هدمه اليوم مخالف وسبق وصادر بحقه قرار إزالة، ولكن صاحبه تقدم بطلب تصالح وقوبل بالرفض.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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