الصحة العالمية توصي بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 04:13 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 12 - مارس - 2021 3:44 مساءً

أوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، باستخدام لقاح أسترازينيكا. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة الفرنسية، اليوم، أن لقاح أسترازينيكا للحماية من كورونا أظهر فعالية كبيرة.

وأثيرت مؤخرا الكثير من التساؤلات حول استخدام اللقاح، والآثار الجانبية التي يسببها.

ومع ذلك، أكد زعماء أوروبا في أكثر من مناسبة أن لقاح شركة أسترازينيكا الذي طورته مع أكسفورد، آمن وفعال حتى مع السلالات المتحورة.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، قد قالت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن تحقيقا أوليا لم يكشف عن أي صلة بين لقاح شركة “أسترازينيكا” المضاد لكورونا ووفاة ممرضة نمساوية تم حقنها به.

وقالت الوكالة في بيان: “لا يوجد في الوقت الحاضر ما يشير إلى أن التطعيم كانت له هذه العواقب التي لا تندرج ضمن الآثار الجانبية المذكورة لهذا اللقاح”، في إشارة أيضا إلى ممرضة أخرى تم نقلها إلى المستشفى إثر انسداد رئوي عانت منه بعد تطعيمها، وذلك بحسب “العربية”.