روسيا تتعهد بتوفير أكثر من 700 مليون لقاح “سبوتينك” في 2021‎‎

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 04:13 مساءً - منذ 55 دقيقة

كشف تقرير صحفي أن روسيا تعمل على تكثيف إنتاجها من لقاح ”كوفيد- 19“ في الخارج، حيث تعهدت بتزويد 10% من سكان العالم بلقاح ”سبوتينك“ خلال هذا العام، رغم أنها أنتجت جزءا صغيرا فقط من ذلك حتى الآن.

ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“، عن كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي تديره الدولة، والذي دعم تطوير لقاح ”سبوتنيكV“ والمسؤول عن طرحه في الخارج، قوله: ”لدينا القدرة على توفير اللقاح إلى 700 مليون شخص خارج روسيا هذا العام، وسنتعاون في إنتاج ذلك مع الهند والصين وكوريا الجنوبية.“

وقد عزز نجاح روسيا في إقناع حوالي 50 دولة حتى الآن بالموافقة على اللقاح طموحاتها العالمية، حيث جرى بالفعل تسليم عدة ملايين من الجرعات لدول في أمريكا اللاتينية وبالذات الأرجنتين والمكسيك.

ورغم أن بدء الإنتاج كان أبطأ مما كان متوقعا منذ البداية في روسيا، لم يعلق ديميترييف على مستويات الإنتاج الحالية لدى كبار المنتجين الأجانب إلا بالقول إنها ”كبيرة“.

وبحسب البيانات الدولية، يستخدم سبوتينك حاليا في 30 دولة، مقارنة بـ64 دولة على الأقل لقاح ”فايزر“.

وعلى الرغم من الضغط السياسي؛ فإن روسيا لا تقدم خصومات على سبوتنيك للبلدان منخفضة الدخل، ففي أفريقيا وأمريكا اللاتينية، يباع اللقاح الروسي بحوالي 10 دولارات للجرعة، كما هو الحال في بقية العالم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، مضت روسيا قدما في حملة لتصنيع ”سبوتنيك- في“ في الاتحاد الأوروبي. حيث أعلنت عن اتفاق لإنتاج لقاحها في كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا؛ كما تدرس الكتلة المكونة من 27 دولة حاليًا طلبًا للموافقة على استخدام ”سبوتنيك في“.