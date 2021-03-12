شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: توصي بمواصلة استخدام لقاح «أسترازينيكا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن لجنة الخبراء الاستشارية التابعة لها تدرس في الوقت الراهن لقاح أسترا زينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 بعد وقف بعض البلدان توزيعه، لكن لا يوجد سبب لعدم استخدامه.

وذكرت هاريس في إفادة أنه "لقاح ممتاز"، مضيفة أنه لا توجد علاقة سببية بينه والأنباء التي وردت عن حالات تجلط في الدم.

وفي ألمانيا قال كبار مسؤولي الصحة اليوم الجمعة إن لقاح أسترا زينيكا آمن ويمكن لألمانيا مواصلة استخدامه.

وبينما تواجه ألمانيا شحا في اللقاحات ومع بدء موجة ثالثة من جائحة كوفيد-19، تحرص الحكومة على التأكد من أن الشكوك بشأن اللقاحات لا تقوض حملة التطعيم التي تنفذها من أجل السيطرة على الجائحة.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان في إفادة صحفية "كل ما نعلمه حتى الآن يشير إلى أن فوائد اللقاح، حتى بعد كل حالة فردية مسجلة، أكبر بكثير من المخاطر وهذا لا يزال الحال".