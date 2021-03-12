زلزال بقوة 5.7 درجة يهز دولة أوروبية

وذكر مركز GFZ الألماني لبحوث علوم الأرض، ومقره في بوتسدام، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال الذي قدرت قوته بـ5.6 درجة وقع على بعد تسعة كيلومترات عن بلدة فيرديكوسا.



ولم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.