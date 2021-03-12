إنقاذ شخص حاول الانتحار شرق بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تمكنت من انقاذ شخص حاول رمي نفسه من اعلى بناية ضمن منطقة البلديات شرق العاصمة، بدافع الانتحار".

يذكر أن وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، قد أعلنت اليوم الجمعة، إنقاذ شخص حاول الانتحار في منطقة الاعظمية بالعاصمة بغداد.



وشهدت الآونة الأخيرة تزايد في معدلات الانتتحار بمختلف مناطق العراق، لاسباب ودوافع مختلفة.