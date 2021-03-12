شرطة البصرة تنفذ 56 امر قبض خلال الـ24 ساعة الماضية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة البصرة، الجمعة، تنفيذ 56 امر قبض خلال الـ24 ساعة الماضية بجرائم مختلفة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم تنفيذ 56 امر قبض خلال الـ24 ساعة الماضية بجرائم مختلفة"، موضحةً ان "الذين تم اعتقالهم قد تورطوا بجرائم قتل وترويج مخدرات وسرقات في عموم مناطق البصرة".



واشار البيان الى ان "تلك الاوامر نفذت باشراف مباشر من قبل قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي".

