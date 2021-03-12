جوندوجان أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر شباط الماضي

ووفقًا للحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، كان هو الفائز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر شباط الماضي.

وكان ينافس جوندوجان على الجائزة كل من: برونو فيرنانديز "مانشستر يونايتد" - جواو كانسيلو "مانشستر سيتي" - هارفي بارنيس "ليستر سيتي" - يواكيم أندرسن"فولهام" - رافينيا "ليدز يونايتد"- روبن نيفيس "وولفرهامبتون" - جيسي لينجارد "وست هام يونايتد".



يذكر أن جوندوجان حصد أيضًا جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر كانون الثانٍي الماضي.