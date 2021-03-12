انت الان تتابع خبر نائب عن حادثة صلاح الدين: لن تشفى قلوبنا إلا بإعدام القتلة الجبناء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد عضو مجلس النواب قتيبة الجبوري، اليوم الجمعة، ان الجريمة البشعة التي أدت الى استشهاد أفراد عائلة في منطقة البو دور بمحافظة صلاح الدين هي امتداد لجريمة الفرحاتية التي حصلت في تشرين الأول من العام الماضي، مؤكداً ان استمرار ظاهرة السلاح المنفلت وعدم قيام الحكومة بالكشف عن الجناة في جريمة الفرحاتية جعلت المجرمين يتمادون في سفك دماء الأبرياء في المحافظة.