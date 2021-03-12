شكرا لقرائتكم خبر عن مذبحة جديدة لـ«داعش» في صلاح الدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ارتكب تنظيم «داعش» الإرهابي جريمة مروعة قتل خلالها 8 أشخاص من أسرة واحدة في محافظة صلاح الدين. وكشف مدير إعلام في المحافظة جمال عكاب، تفاصيل جريمة مقتل أسرة في منطقة البودور. وقال لشبكة «رووداو» الإعلامية اليوم (الجمعة)، إن «عدداً من مسلحي «داعش» يرتدون الزي العسكري، داهموا منزلاً في منطقة البودور جنوب مدينة تكريت، في محافظة صلاح الدين، وقتلوا 8 أشخاص بأسلحة كاتمة، فيما فر 7 أفراد من العائلة إلى منطقة مجهولة.

وندد محافظ صلاح الدين بأشد العبارات الهجوم الجبان الذي طال عائلة في البودور جنوب محافظة صلاح الدين، وأسفر عن استشهاد 7 أشخاص (بحسب البيان) بينهم نساء، وأكد أن الأجهزة الأمنية تحقق بشكل كامل لكشف ملابسات الحادثة. وقال: «إن أمن المواطن وأمن المحافظة هو خط أحمر، ولن نسمح بأن تكون صلاح الدين مرتعاً لتكرار مثل هذه الجرائم الشنعاء بحق المواطنين الأمنيين». وشدد على أن المتسببين بمثل هذه الحوادث سينالون جزاءهم العادل مهما كانوا ومهما كانت الأسباب، وأن التحقيقات جارية بأعلى المستويات.

من جانبها، أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، أن الجهات المختصة في قاطع عمليات صلاح الدين، تباشر إجراءاتها التحقيقية لمعرفة ملابسات الجريمة البشعة التي حصلت منتصف الليلة الماضية في قرية البودور بمنطقة العوينات التابعة لمدينة تكريت، وقالت إن عصابة إرهابية مسلحة قتلت عائلة مكونة من 4 أشخاص مهنتهم كسبة، وامرأتين في الدار.

يذكر أن مسلحين مجهولين أقدموا في وقت سابق على إعدام 8 شبان في منطقة «الفرحاتية» التابعة لقضاء بلد جنوبي صلاح الدين. كما اختطف مسلحون مجهولون 12 شخصاً من قرية الفرحاتية في قضاء بلد التابع للمحافظة، وعُثر على جثث 8 منهم جرى تصفيتهم بالرصاص.