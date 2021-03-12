شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: تشرذم «مليشيا الوفاق».. اختطاف وتناحر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في تطور لافت، تجددت الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم (الجمعة)، بين مليشيا «أسود تاجوراء» ومليشيا «الضمان» التابعتين لحكومة الوفاق. وأكدت صحيفة «المرصد» الليبية سماع دوي إطلاق النار وانفجارات بمحيط تقاطع البيفي. وأفاد ناشطون بسماع أصوات إطلاق النار في محيط منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، ما أدى إلى إغلاق عدد من الطرقات. وأوضحوا أن تجدد الاشتباكات وقع إثر اختطاف مليشيا «الضمان» عناصر تتبع لمليشيا «أسود تاجوراء»، من أجل مقايضتهم بسجناء.

وتأتي الأحداث في وقت تستعد الحكومة الجديدة لتسلم مهماتها التي من بينها تحدي كبح جماح المليشيات المسلحة.

وشهدت طرابلس أمس (الخميس)، توتراً أمنياً، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين مليشيا «أسود تاجوراء» ومليشيا «الضمان»، وكلتاهما تتبعان حكومة الوفاق، في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجه السلطة الجديدة بعد استلام مهماتها.

وتزامنت الاشتباكات مع وصول رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة إلى العاصمة الليبية التي ستحتضن المقرّ الرسمي للحكومة، بعد يوم على تثبيته من البرلمان ومنح الثقة لتشكيلته الوزارية.

وتحتضن مدينة تاجوراء مليشيات عدة موالية لحكومة الوفاق، أكبرها مليشيات «الضمان» التي تعد أقوى مليشيات طرابلس وأعنفها، إذ تضم أغلب مسلحي تاجوراء، إلى جانب مليشيات «باب تاجوراء» و«أسود تاجوراء».

وتعتبر المليشيات المسلحة التي تتحكم في طرابلس وترتبط بعلاقات متوترّة، واحدة من أبرز العقبات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة التي وعدت الليبيين بالسلام والوحدة والاستقرار.