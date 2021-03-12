شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل 5 أطفال فلسطينيين بالضفة الغربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اعتقلت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، خمسة أطفال فلسطينيين بالقرب من موقع هافات ماون في الضفة الغربية، قبل أن تُطلق سراحهم بعد عدة ساعات، وفقاً لما ذكرته منظمة «بتسيلم» غير الحكومية. ونشرت المنظمة مقطعاً مصوراً للحادث يمكن فيه رؤية الجنود وهم يعتقلون مجموعة من الأطفال، ليصرخ رجل بالغ في وجه الجنود، قائلاً: «هل تشعر بالحرج من اعتقال الأطفال؟ هذا عمل إجرامي»، وذلك لأن دولة إسرائيل تنتهج سياسة عدم اعتقال الأطفال دون سن 12 عاماً. وبحسب «بتسيلم»، فإن الأطفال الفلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 8 و13 سنة، وحاول صبي تحرير أحد الأطفال المعتقلين من الجنود عن طريق الإمساك به وسحبه، لكن جندياً فصل الولد عن الباقين. وكتبت ساريت ميخائيلي عضوة في منظمة «بتسليم» عبر «تويتر»: «الجيش كان يتهم الأطفال بمحاولة سرقة الببغاوات من بؤرة حفات ماعون الاستيطانية». وأضافت: «الأطفال احتُجزوا لعدة ساعات ثم أطلق سراحهم.. وسيتم استجواب الكبار (الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13)، الأحد». من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن الأولاد دخلوا ساحة منزل بغرض السرقة وتم الإبلاغ عن ذلك لتحضر القوات وتعتقلهم.