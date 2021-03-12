شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا أمام أسابيع صعبة مع بدء موجة ثالثة من الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، إن ألمانيا في بداية موجة ثالثة من جائحة «كورونا»، وحذر من أن عدد الإصابات مرتفع منذ فترة ويتعين خفضه، في حين أشارت وزارة الصحة الألمانية، إلى أن على ألمانيا الاستعداد لأسابيع صعبة من الجائحة. وقال لوتار فيلر، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، إن التطعيم يسهم في السيطرة على الفيروس، لكن يجب أن يحافظ الناس على التباعد الجسدي في الوقت الراهن. وأضاف: «لن يختفي الفيروس، لكن يمكن السيطرة عليه ما أن يصبح لدينا مستوى أساسي من المناعة بين السكان». وتابع أن التطعيم أدى بالفعل إلى انخفاض معدل الوفاة بالفيروس. وذكر وزير الصحة ينس سبان، أن على ألمانيا أن تستعد لبضعة أسابيع صعبة مع بدء الموجة الثالثة. (رويترز)