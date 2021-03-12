شكرا لقرائتكم خبر عن خطف عشرات الطلبة من معهد في نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيجيريا - رويترز

قال ثلاثة طلبة، الجمعة، إن مسلحين خطفوا نحو 30 طالباً الليلة الماضية من معهد متخصص في الغابات بالقرب من أكاديمية عسكرية بشمال غرب نيجيريا في رابع واقعة خطف جماعي لطلاب منذ ديسمبر/كانون الأول. وتقع (الكلية الاتحادية لميكنة الغابات) في ضواحي مدينة كادونا، عاصمة الولاية التي تحمل نفس الاسم، في منطقة تنتشر فيها عصابات مسلحة تتحرك عادة باستخدام دراجات نارية. وأكد صامويل أروان مفوض الشرطة في الولاية الهجوم، لكنه لم يذكر عدد المخطوفين. وقال طالب في المعهد يدعى ساني دانجوما: إن ضحايا الخطف إناث، لكن السلطات لم تتمكن من تأكيد ذلك. وقال طلاب آخرون: إن بعض الطالبات نجحن في الفرار أثناء الهجوم. وقال أحد السكان ويدعى هارونا ساليسو عبر الهاتف إنه سمع طلقات نارية متفرقة في نحو الساعة 11:30 مساء. وأضاف: لم نفزع واعتقدنا أنه تدريب عسكري عادي في أكاديمية الدفاع النيجيرية«. وتابع:»خرجنا لصلاة الفجر في الساعة 05:20 صباحاً ورأينا بعض الطلبة والمعلمين وأفراد الأمن منتشرين في أنحاء المدرسة وأخبرونا أن مسلحين داهموا المدرسة وخطفوا بعض الطلاب«. ولم تسفر جهود الجيش والشرطة لمنع جرائم الخطف عن نجاح يذكر، ويشعر كثيرون بالقلق من احتمال إسهام سلطات الولايات في تدهور الوضع بسماحها للخاطفين بالإفلات من العقاب أو بدفع فدية لهم. وفي نهاية فبراير/شباط قالت الرئاسة: إن الرئيس محمد بخاري حث حكومات الولايات على»مراجعة سياساتها التي تكافئ الخاطفين بالمال والمركبات، محذراً من أن هذه السياسة قد تكون ذات أثر عكسي كارثي.