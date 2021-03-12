شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوي يضرب الشرق الأقصى الروسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-وام

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا، في الشرق الأقصى الروسي، الجمعة. وذكر فرع الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في شبه الجزيرة في بيان، أن الزلزال وقع على عمق 43 كيلومتراً وعلى بعد 99 كيلومتراً من بلدة أست-كامتشاتسك. وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية، ويقوم فريق العمل التابع للسلطات المحلية بفحص المباني بحثاً عن أضرار محتملة. تجدر الإشارة إلى أن شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية تقع فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض، وتشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً كبيراً.