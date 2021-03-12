شكرا لقرائتكم خبر عن الجوية يحسم القمة النارية مع الزوراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

حلّق القوة الجوية بصدارة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه 2-صفر على الزوراء، في مباراة القمة التي جرت بينهما على ملعب الشعب الدولي في بغداد، لحساب الجولة 23. وظهر القوة الجوية، برغم كثرة الغيابات في صفوفه، أكثر تنظيماً ورغبة في تحقيق الفوز من منافسه الزوراء الذي كان تائهاً ولم يعرف مدربه راضي شنيشل التعامل مع المباراة بطريقة مناسبة. سجل هدفي القوة الجوية الأردني إحسان حداد، وإبراهيم بايش في الدقيقتين 45 و75. وشهدت المباراة تعرض أيوب اوديشو مدرب الجوية للطرد بسبب اعتراضه على حكم المباراة الدولي محمد سلمان، كذلك طرد الحكم لاعب الجوية إبراهيم بايش بسبب ضربه لاعب الزوراء ضرغام إسماعيل بشكل بعيد كل البعد عن الروح الرياضية. ورفع القوة الجوية رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الزوراء عند 41 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع. وبذات النتيجة فاز الشرطة على مضيفه القاسم سجلهما الفنزويلي جيلمين ريفاس ومحمد قاسم في الدقيقتين 27 و86، ليقفز الشرطة إلى المركز الثاني. وتكررت النتيجة نفسها في مباراة النجف ومضيفه الميناء، عندما فاز النجف بهدفين من دون رد سجلهما علي صلال ومحمد الزهرة في الدقيقتين 24 و45 ،وشهدت المباراة تعرض عادل ناصر مدرب الميناء للطرد بسبب الاعتراض على قرار الحكم علي صباح. في حين انتهت مباراة نفط البصرة وضيفه الكهرباء بالتعادل 2-2 ، سجل للكهرباء سامر ماجد ومصطفى علي في الدقيقتين 19 و92، وسجل هدفي البصرة اللاعب أحمد زامل في الدقيقتين 50 و52. وحل التعادل بنتيجة 1-1 في مباراة الحدود وضيفه الصناعات الكهربائية. سجل هدف الصناعات مصطفى محمود في الدقيقة 10، وللحدود المحترف عبدالله كوفي في الدقيقة 38. وخيم التعادل السلبي على مباراة فريقي الديوانية وأربيل، التي جرت على ملعب الإدارة المحلية في الديوانية.