شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: البنية التحتية والبيئة الآمنة وراء استضافة الإمارات لتصفيات المونديال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن استضافة الدولة للمباريات المتبقية من المجموعة السابعة المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023، دليل ثقة الاتحاد الآسيوي بالبنى التحتية المتوفرة في الدولة، وبقدرات العناصر الإماراتية التي تمتلك خبرات واسعة في مجال تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى. وأشار إلى أن منح الاتحاد القاري حق استضافة مباريات المجموعة للإمارات جاء لأسباب منطقية في زمن الجائحة، حيث نجحت الإمارات نجاحاً كبيراً في التعامل مع هذه الأزمة الصحية العالمية من خلال توفير بيئة آمنة للجميع، بدءاً من التوعية والوقاية، إلى توفير اللقاحات بالكميات المطلوبة، مشيداً بجهود القيادة الرشيدة التي حرصت منذ البداية على حماية كل من يقيم على هذه الأرض الطبية. وأثنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي على الدور الكبير الذي قامت به الجهات المختصة والهيئات الصحية، حيث كان لهذه الجهود بالغ الأثر في حماية المجتمع والزوار، مشيراً إلى أن جميع الفرق والمنتخبات التي أقامت معسكراتها في الدولة خلال الفترة الماضية، مارست تدريباتها وخاضت مبارياتها بأمان تام بسبب الإجراءات الاحترازية الفعالة. وأعرب رئيس الاتحاد عن ترحيبه بجميع منتخبات المجموعة، مؤكداً أن المجتمع الإماراتي والمقيمين سيرحبون بكل الوفود، منوهاً بأن جميع المنتخبات ستحظى برعاية كريمة وستتوفر لها كل مستلزمات التدريب الجيد في ملاعب الدولة المتطورة، فضلاً عن مقار الإقامة والمواصلات والاتصالات والخدمات الطبية المتقدمة وغيرها من الأمور، متمنياً للمنتخبات الآسيوية طيب الإقامة في دار زايد. وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن استضافة الدولة لما تبقى من مباريات المجموعة السابعة التي تضم منتخبات الإمارات وفيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، فرصة طيبة لمنتخبنا الوطني لإثبات حضوره في هذه المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية التي تمنحه بطاقة العبور للمرحلة التالية من التصفيات. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختار دولة الإمارات لاستضافة مباريات المجموعة السابعة، حيث ستلعب المباريات بنظام التجمع في دبي للفترة من الثالث حتى الخامس عشر من يونيو/حزيران المقبل في استاد زعبيل في نادي الوصل، واستاد آل مكتوم في نادي النصر. وسيلعب «الأبيض» أولى مبارياته أمام ماليزيا في 3 يونيو، ويواجه تايلاند في 7، وإندونيسيا في 11 منه، فيما يواجه فيتنام في ختام التصفيات في 15 يونيو.