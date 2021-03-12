شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعود إلى قيادة الزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلن نادي الزمالك المصري، التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي، ليتولي تدريب «الفارس الأبيض» لمدة موسم ونصف الموسم، خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي تمت إقالته.

وقاد باتشيكو فريق الزمالك للفوز على سيراميكا 2 -صفر في الدوري المصري لكرة القدم الخميس، لتكون هذه آخر مباراة له مع الفريق.

في المقابل،يعود كارتيرون لقيادة الزمالك بعدما رحل عن النادي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما قرر فسخ عقده، ليتولى تدريب التعاون السعودي.

وأعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في بيان عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير محلياً وقارياً، لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري، كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له ،سعياً لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.

وقرر كارتيرون ضم أسامة نبيه المدرب المساعد الأسبق لمنتخب مصر والمدير الفني الحالي لنادي زد الناشط في دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم، للعمل معه في الجهاز الفني كمدرب مساعد له، مع الإبقاء على عمرو عبد السلام مدرباً لحراس المرمى.