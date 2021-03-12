شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع.. اعرف التفاصيل فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مرورى، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا لنص التشريع.

تُنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويشار إليها فى هذا القانون باللجنة المختصة.

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية.

ولا تجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط، ولدى أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات، وذلك كله وفقًا للأحكام المنظمة فى هذا القانون.