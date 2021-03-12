قرقاش: استقرار المنطقة لن يتحقق إلا عبر حوار وتواصل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 02:03 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 12 - مارس - 2021 1:14 مساءً

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا عبر حوار وتواصل دولها.

وأضاف قرقاش، في تغريدة على تويتر: “الحراك الدبلوماسي المتعدد الأطراف الذي تشهده المنطقة باتجاه بناء الجسور مشجّع وضروري”.

وأكد على أن “التواصل واستمرار الحوار وترميم التصدعات على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي أمر هام”.