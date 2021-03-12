شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: إعطاء 4ر24 مليون جرعة من لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه جرى إعطاء 4ر24 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم الجمعة، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 351 ألفا و 257 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 7 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 12 أسابيع.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 25ر4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 125 ألفا و 403 حالات حتى الآن.

ومضى قرابة عام وستة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

يشار إلى أن الجرعات والسكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.