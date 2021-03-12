زيادة البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك بسوق العبور في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع سعر الجمبري والبلطي والمكرونة السويسي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور لتجارة الجملة.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، زاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع، ليتراوح اليوم الجمعة بين 300 جنيه و360 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 20 و22 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 42 و48 جنيهًا، بينما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيهًا.

وبقي سعر كيلو السبيط والكاليماري ثابتا بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.