تركيا تعلن استئناف الاتصالات الدبلوماسية مع مصر

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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الجمعة أن تركيا ومصر استأنفتا "الاتصالات الدبلوماسية".

وقال تشاوش أوغلو إن "اتصالات على المستوى الدبلوماسي بدأت مع مصر" كما نقلت عنه وكالة أنباء الاناضول التركية الرسمية، مضيفاً "بدأنا اتصالاتنا مع مصر على الصعيد الدبلوماسي".

وكان الوزير التركي أشار في وقت سابق هذا الشهر إلى أن أنقرة مستعدة للتفاوض على اتفاق بحري جديد في شرق المتوسط مع القاهرة.

وقال مولود تشاوش أوغلو إن البلدين أجريا أول اتصال بينهما.

وأضاف "لقد اجرينا اتصالات على مستوى الاستخبارات ووزارتي الخارجية. لقد بدأت الاتصالات الدبلوماسية".



