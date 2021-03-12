نيوزيلندا ترفع جميع القيود المتعلقة بكورونا على أكبر مدينة

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رفعت السلطات في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا عن أكبر مدينة في البلاد.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن إنه اعتباراً من منتصف نهار الجمعة، سيتم رفع القيود المتبقية على أوكلاند، مع إلغاء القيود على التجمعات.

وأجبرت المدينة، البالغ تعداد سكانها 1.6 مليون نسمة، على العودة إلى الإغلاق بعد ظهور حالة إصابة بكوفيد19- والتي تم اكتشافها بالمدينة في 27 فبراير الماضي. وفي ذلك الوقت، لم يتمكن مسؤولو الصحة من ربطها بأي حالة أخرى.

وقالت أردرن إن أولئك الموجودين في المدينة يستحقون الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع ، بعد أن "أحرزوا تقدما" مرة أخرى.

يشار إلى أن هناك عدد من المناسبات التي من المقرر أن تشهدها المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك مسابقة كأس أميركا لليخوت، ومباراة سوبر رجبي أوتياروا، ومهرجان للفنون.

وقالت أردرن إن تغطية الوجه سيظل أمراً إلزامياً في جميع وسائل النقل العام بجميع أنحاء البلاد.

وشهدت البلاد إصابة 2416 حالة إصابة بكوفيد19-، مع 85 حالة نشطة وما مجموعه 26 حالة وفاة.