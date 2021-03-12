كندا: لقاح أسترازينيكا آمن

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت كندا، إن لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 آمن، وذلك بعد تعليق الدنمارك والنرويج استخدامه وسط تقارير عن تكون جلطات دموية لدى بعض الذين حصلوا على اللقاح.

وقالت إدارة الصحة في بيان إنها "على دراية بالتقارير عن عوارض جانبية في أوروبا عقب التطعيم بلقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19، وتود أن تطمئن الكنديين بأن فوائد اللقاح ما زالت تفوق مخاطره".

وأضافت "لا يوجد في الوقت الحالي ما يشير إلى أن اللقاح تسبب في تلك العوارض".

وتسلمت كندا الأسبوع الماضي 500 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، وتتوقع تسلم 1.5 مليون أخرى بحلول مايو.

وطلبت الحكومة شراء 20 مليون جرعة إجمالا من لقاح أسترازينيكا.