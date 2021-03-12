بريطانيا تحث رعاياها على مغادرة ميانمار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ 5 دقائق

أوصت حكومة بريطانيا مواطنيها المتواجدين في ميانمار بمغادرتها، على خلفية ارتفاع وتيرة العنف في البلاد التي شهدت أوائل شباط انقلابا عسكريا.

وأصدرت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة توصية دعت فيها رعايا المملكة المتحدة إلى مغادرة ميانمار إذا لم تكن لديهم حاجة عاجلة للبقاء هناك.

ونصحت الحكومة البريطانيين الذين لا يستطيعون مغادرة ميانمار حاليا البقاء في مقر إقامتهم، والامتناع عن مغادرته إلا لفترة وجيزة مع تفادي تجمعات.

ولفتت الحكومة إلى أن هذه التوصية تأتي على خلفية “بروز توترات سياسية واضطرابات منذ الانقلاب العسكري وارتفاع مستويات العنف”.

وقتل 70 مدنيا على الأقل جراء فض أجهزة الأمن مظاهرات معارضة للانقلاب في مختلف أنحاء ميانمار.

وأعلن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، توماس أندروز، لمجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف أمس، أن البلاد تخضع حاليا لسيطرة “نظام قاتل وغير شرعي”، مرجحا أن السلطات الجديدة ترتكب جرائم ضد الإنسانية، بما يشمل أعمال قتل واختفاء قسريا والاضطهاد والتعذيب، وذلك بحسب RT