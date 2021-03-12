هجوم مباغت ضد الحوثيين في “حجة”.. والجيش اليمني يتوقع الحسم قريباً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - مارس - 2021 11:44 صباحًا

لا زالت المعارك الطاحنة تتواصل بين قوات الجيش اليمني، وبين مليشيا الحوثي للسيطرة على الخط الدولي الرابط بين حجة والحديدة في اليمن.

فيما تحدثت المعلومات عن وصول قوات الجيش إلى سوق البدّاح في مديرية عبس بمحافظة حجّة، والقيام بتطويقه.

من جهته، قال العميد الركن عبده مجلي، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، في مداخلة مع قناة “العربية” من مأرب، إن هناك “تقدماً كبيراً لقواتنا في حجة بعد هجوم مباغت بدأ مساء أمس”.

وأضاف أن “الأيام القادمة ستكون حاسمة في معاركنا ضد الحوثيين”، مضيفاً أن “تهريب الأسلحة للحوثيين لن يتوقف إلا بتحرير الحديدة بالكامل”.

وأكد أن عجلة التحرير والانتصار عادت إلى الدوران، مشيراً إلى أن الجيش اليمني بدأ في معارك حامسة لاستعادة محافظات يمنية من بينها تعز وحجة.

وقال إن ميليشيا الحوثي منهارة بالكامل، ولم يعد لها حاضنة شعبية على الأرض.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الخميس، إدانتها لهجمات الحوثيين على السعودية ومحافظة مأرب اليمنية.

وقال بيان أوروبي أميركي مشترك “نؤكد التزامنا الراسخ بأمن السعودية”، واعتبر أن “جهودنا بدعم من السعودية والأمم المتحدة تقدم أفضل أمل للسلام في اليمن”.

وتابع أن “هجوم الحوثيين على مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن”. وحض البيان الحوثيين على اغتنام فرصة السلام ووقف تصعيدهم في اليمن.

وكان العميد مجلي اتّهم الحوثيين بالتزييف حول ما يدور في معارك مأرب، مؤكداً أن الجيش اليمني صدّ هجماتهم المتتالية في المحافظة وكبّدهم خسائر غير مسبوقة في الأرواح والعتاد.