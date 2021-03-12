مسؤول صحي فرنسي: لقاح أسترازينيكا أظهر فاعلية كبيرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

أكد المسؤول عن حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا آلان فيشر أن لقاح أسترازينيكا أظهر فاعلية كبيرة، وذلك بعد أن علّقت بعض الدول استخدامه.

وفي حديثه على راديو (كلاسيك) رحب فيشر بموافقة السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي على لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا، قائلا، إنه لن يكون متاحا في فرنسا قبل الشهر المقبل.

وعلقت الدنمارك والنرويج استخدام لقاح أسترازينيكا وسط تقارير عن تكون جلطات دموية لدى بعض الذين حصلوا على اللقاح.